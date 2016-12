Per ongeluk het verkeerde nummer bellen is het beste wat dit meisje overkwam

Het verkeerde nummer bellen leidt meestal tot een kort, tikje ongemakkelijk gesprek, maar leidde in dit geval tot iets heel moois.

Jaileene Andrade wilde eigenlijk haar moeder bellen om even bij te kletsen. Ze was dan ook verrast toen ze aan de andere kant van de lijn een heel andere vrouwenstem hoorde. Maar in plaats van die persoon te irriteren, heeft ze haar feestdagen gemaakt – al is de achterliggende reden wel enorm droevig.

Kerstcadeau

‘Dit is de vrouw van wie je dacht dat ze je moeder was. Ik wilde je alleen laten weten dat het verkeerde nummer bellen een geweldig kerstcadeau was voor mij. Ik ben mijn enige dochter rond de feestdagen verloren. Dus iemand weer ‘Hey mam’ horen zeggen, gaf me zo’n fijn gevoel. En ik wens jou een heel fijne kerst’, stuurt de vrouw in een sms’je.

I’m really crying rn dude… I thought i was calling my mom 🙁 but I had the wrong number and… pic.twitter.com/EMTidGQQwv — jaileene andrade ➰ (@jayleene_07) 14 december 2016

Overstelpt met berichtjes

Jaileene was zo geraakt door het berichtje dat ze het besloot te delen op Twitter. En de ene ontroerende actie leidde tot de volgende: omdat Jaileene was vergeten het telefoonnummer van de vrouw onleesbaar te maken toen ze het bericht deelde, werd de vrouw vervolgens overstelpt met lieve, bemoedigende berichtjes.

@jayleene_07 :/ when this makes you sob so you have to say something .. pic.twitter.com/r8buFET2Ai — reiggy t (@ReiganTodd) 15 december 2016

