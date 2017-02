Verlamde man kondigt met brutale foto aan dat hij vader wordt

De Amerikaanse Amanda (25) raakte tegen alle verwachtingen in zwanger van haar verlamde vriend Todd (23). En dat was reden voor een brutale foto.

“It still works”, staat er op een muur geschreven waar Amanda en Todd voor staan met de echofoto.

Droom die uitkomt

Origineel is het zeker. De twee hadden het zelf nooit verwacht of durven hopen. Het plaatje werd door een vriend op Reddit gezet en gaat sindsdien viral. In 2014 raakte Todd verlamd tijdens het beoefenen van zijn favoriete sport: motorcrossen.

De foto was eigenlijk niet bedoeld voor social media. Een vriend van hen plaatste het plaatje op Reddit, waar het gelijk werd gedeeld en geliket. “We hadden hem gebruikt om onze zwangerschap aan te kondigen aan familie en vrienden.” Amanda is op natuurlijke wijze zwanger geraakt. “We dachten niet dat dat kon”, vertelt ze. “Artsen hadden tegen Todd gezegd dat de kans dat hij een kind zou verwekken zonder hulpmiddelen, zoals ivf, heel klein was.” Toch is het gelukt: en dat is zeker bijzonder.

Zo zit het

De tekst op de muur refereert naar het feit dat veel vrienden aan Todd vragen of ‘alles daaronder’ nog wel werkt. Amanda wil daar nu voor eens en voor altijd antwoord op geven: “Hij voelt orgasmes niet en ook niet of z’n piemel stijf wordt, maar hij wordt wel hard. Soms kost het wat tijd, of gebruiken we een pil.” Hij voelt dus niet veel, maar is volgens zijn vriendin allang blij dat het wel nog werkt. Het koppel krijgt binnenkort een jongetje, zo laten de twee weten.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Reddit