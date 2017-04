Vermist Amerikaans meisje Maggie (16) is gevonden in Zwolle

Wat een toestand en een helse zoektocht, maar de Amerikaanse tiener Margaret Lee (16) is terecht. Ze is gevonden in Zwolle.

Volgens de politie is ze in goede gezondheid gevonden in Zwolle.

Liefde

De politie had een tip gekregen van anonieme reizigers dat ze in de trein onderweg was naar die plaats. Veel meer is er nog niet bekend over wat ze precies deed in die plaats. Er waren al meer dan 25 tips binnengekomen bij de politie, maar 1 daarvan bleek dus de juiste te zijn. Ze zou vanuit Amerika naar Den Haag zijn gekomen om een jongen te ontmoeten die ze via Facebook had ontmoet.

Angst

In Amerika en in Nederland is de vermissing breaking news. De moeder van het vermiste meisje is gisteren in Den Haag gearriveerd om naar haar dochter te zoeken. “Hij liet haar geloven dat als ze naar Amsterdam of Den Haag zou komen dat ze niet meer naar school hoefde te gaan. Het zou hier een paradijs voor haar worden.” Of het meisje haar moeder alweer heeft gezien, is niet bekend.

