Verpleegkundige valt na nachtdienst in auto in slaap en dan gebeurt er dít

Een verpleegkundige in Litouwen was zo moe na haar nachtdienst, dat ze moeite had met wakker blijven toen ze naar huis reed.

En dat leverde een gevaarlijke situatie op.

De vrouw dommelde al een beetje in slaap toen ze richting een spoorwegovergang reed. Maar omdat ze zo slaperig was, lette ze niet goed op. Ze had amper door dat er een trein aankwam, en ze dacht dat ze gewoon door kon rijden. Gelukkig voor de vrouw liep het met een sisser af – want het had héél anders kunnen gaan.

Bekijk hier de schokkende beelden:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock