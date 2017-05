Victoria Beckham neemt met drastische actie afscheid van haar verleden

Jaren geleden liet Victoria Beckham (43) samen met haar man David een tatoeage zetten op haar rug. Maar ze lijkt de liefdesactie ongedaan te willen maken.

Zo stond er in het Hebreeuws op haar rug geschreven, in een lange, verticale sliert: ‘Ik ben mijn geliefde en mijn geliefde is van mij’. David heeft dezelfde tekst laten vereeuwigen op zijn arm.

Weg ermee

Maar op een recent feestje waar de kledingontwerpster en ex-Spice Girl verscheen, was duidelijk te zien dat zij bezig is met het verwijderen van haar inkt. Ze droeg een jurk met een laag uitgesneden rug, en daardoor was te zien dat de tatoeage langzaam wordt weggehaald.

Nieuwe tijden

Volgens kenners heeft het niets te maken met huwelijksproblemen tussen de twee. Ze wil volgens ingewijden zo laten weten dat ze een vrouw met klasse is en dat ze een serieuze mode-ontwerper is. Eerder had Victoria ook al een tattoo op haar pols zitten: ook die liet ze weghalen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP