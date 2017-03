Déze onbekende vijftiger is uitgeroepen tot ‘de verleidelijkste man van Nederland’

Een goed uiterlijk heeft niets te maken met leeftijd, blijkt. Want volgens vele stemmers is de 52-jarige Ger Valkenburg de ‘verleidelijkste man van Nederland’.

En dat terwijl hij in de laatste rondes van het stemmen alleen maar jongens van 20 om zich heen had.

De ‘verkiezing’ werd geïnitieerd door Christine Le Duc. En er werd massaal gereageerd: honderden mannen gaven óf zichzelf op, of ze werden opgegeven door hun partner of vrienden. Ger: “Ik was vooral enorm verbaasd en natuurlijk ook vereerd. De anderen hadden allemaal een wasbordje. Ik dacht echt niet dat ik daar tegenop zou kunnen, met mijn 50-jarige lijf.”

Wat helemaal bijzonder is: hij werd samen met zijn zoon door iemand opgegeven om mee te doen. Hij had nooit verwacht dat hij zou winnen van zijn jongen.

Ger staat nu vol in de aandacht, zo ook bij het Telegraaf-magazine Vrouw. Vrouw meldt dat hij al meerdere aanbiedingen heeft gehad om te komen werken voor de televisie. Ook is bekend dat hij een gelukkige relatie heeft en dus niet op zoek is naar een partner. Toch proberen velen het: “Ik krijg iedere dag wel 25 vriendschapsverzoeken. Allemaal van vrouwen!”

