Vliezen van vrouw breken na 22 weken maar zó houdt ze haar kindje toch in leven

Louise Adams was pas 22 weken zwanger toen haar vliezen braken. Ze schrok zich rot: de bevalling zou veel te vroeg zijn en haar premature zoontje zou het waarschijnlijk niet overleven.

Artsen zeiden haar dat ze de hoop moest opgeven: er was 95% kans dat hun baby’tje het niet zou overleven. Maar ze kreeg geen weeën en dus bleef hun zoon nog gewoon in de buik zitten.

Maar Louise en haar man Jack wilden er alles aan doen om hun kind in leven te houden. En dus dronk Louise elke dag zeker 3,5 liter water, om zo haar kind in de buik van genoeg vocht te voorzien. Ze hadden ergens gelezen dat dit een manier is om je baby gezond te houden als je vliezen te vroeg zijn gebroken. “Hoe meer ik drink hoe meer de baby drinkt en plast. En dat heeft een ongeboren baby nodig in de buik, zeker in de tweede helft van de zwangerschap.”

Louise: “Het was niet makkelijk, want ik mocht alleen maar rust houden. Eerst lag ik 6 dagen in het ziekenhuis, toen moest ik het thuis zelf doen. Ik lag alleen maar in bed en op de bank en ik dronk alleen maar water. Ik dronk ook heel veel cranberrysap en ik at veel knoflook, want ik had gelezen dat dat ook infecties tegen kan gaan in de buik. Dokters gaven me weinig kans van slagen, maar wij bleven erin geloven.”

En ja: het lukte. Maar liefst 3 maanden heeft de vrouw het vele drinken en rustig zijn volgehouden. Toen werd hun gezonde ‘water-baby’ Joseph geboren. Een week na de bevalling mocht hij mee naar huis. Hij is nu 6 maanden oud en mankeert niets. “Hij geeft ons zoveel geluk. Hij heeft nooit opgegeven en heeft alle medici verbaasd.”

