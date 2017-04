Afschuwelijk: vrachtwagen rijdt in op winkelend publiek in Stockholm

Bij een aanslag in de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn vandaag al zeker 3 doden gevallen. Een vrachtwagen reed het winkelende publiek in.

Over het exacte aantal slachtoffers wil de politie op dit moment nog niets zeggen.

Binnen blijven

De bestuurder van de vrachtwagen is nog voortvluchtig. De vrachtwagen waarmee de aanslag werd gepleegd is door een gemaskerde man gestolen toen de chauffeur even was uitgestapt om een boodschap te gaan doen. De politie in Stockholm houdt rekening met nog meer aanslagen. In het centrum van de stad zitten veel mensen vast op hun werk of in winkels. Ze mogen van de politie de straten niet op.

Vreselijk

De Zweedse koning Carl XVI Gustaf is geschokt door de aanslag: “Ik en de hele koninklijke familie hebben met verslagenheid kennisgenomen van de aanslag van deze middag in Stockholm. De achtergrond en omvang van hetgeen er is gebeurd is nog niet duidelijk. We volgen de ontwikkelingen, maar onze gedachten gaan nu al uit naar de getroffenen en hun families.”

Meer politie op straat

Nederlandse reizigers wordt door het ministerie aangeraden om het centrum van Stockholm te vermijden en om mensenmassa’s te vermijden. In heel Zweden is vandaag meer politie op de been om alles in de gaten te houden. Onze gedachten gaan uit naar alle nabestaanden van de slachtoffers.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: ANP