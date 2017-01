Deze twee vreemden met dezelfde naam vierden samen Oud en Nieuw

Sam Mitchell uit Londen zat in de bibliotheek toen hij opeens op Facebook werd toegevoegd door een onbekende naamgenoot. “Ik kreeg een berichtje dat hij me had toegevoegd omdat we dezelfde naam delen. Ik vond het best grappig en besloot hem te accepteren.” En zo begon het avontuur van deze mannen.

Sam uit Londen stuurde naamgenoot Sam uit Australië op zijn beurt via Facebook een berichtje waarin hij de Australiër complimenteerde met zijn naam.

Vrienden en familie

Vanaf dat moment begonnen ook vrienden en familie zich te bemoeien tussen de opbloeiende vriendschap tussen de mannen. Er waren zelfs een paar creatievelingen die de twee Sams samen in foto’s photoshopten.

Vliegtuig

En vanaf dat moment ging het snel. Na een paar uur werd namelijk besloten dat de Britse Sam op de kosten van Australische Sam naar Tasmanië in Australië zou vliegen om samen Oud en Nieuw te vieren. En zo geschiedde: Sam pakte het vliegtuig en daar beleefden de twee de Oudjaarsdag van hun leven. Ze deden spelletjes in de tuin die overgingen in drankspelletjes, keken samen naar het vuurwerk en gaven elkaar – zoals het hoort – om klokslag 00.00 uur een dikke kus.

Die zondag daarna besloten Sam en Sam hun avontuur te delen op Reddit. Daar werd het tot hun eigen schrik meteen opgepakt. “Het is een gekkenhuis. Het was behoorlijk grappig, maar het is wel een beetje opgeblazen”, zegt de Australische Sam over alle aandacht.

Inmiddels is de Britse Sam weer teruggekeerd om zijn werk als stukadoor op te pakken. Australische Sam heeft geen baan. “Vertel iedereen alsjeblieft dat ik geen baan heb zodat ik er misschien eentje krijg aangeboden”, zei hij tegen Buzzfeed.

Bron: Buzzfeed. Beeld: Facebook, Imgur, iStock.