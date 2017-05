Vreselijk: meisje (11) komt om door val uit wildwaterbaan

Een vreselijk drama heeft zich gisteren afgespeeld in het Britse pretpark Drayton Manor. Een 11-jarig meisje is daar om het leven gekomen nadat ze uit een wildwaterbaan viel.

Evha Jannath was op het moment van het ongeluk op schoolreisje. Ze maakt deel uit van een groepje scholieren.

De scholier viel uit de wildwaterbaan en kwam in het kolkende water terecht. Ze raakte zwaargewond. Hulpdiensten probeerden haar nog te redden, en waren heel snel ter plaatse. Binnen 7 minuten na het ongeluk waren er ambulancemedewerkers aanwezig, maar het mocht niet baten.

De leraar van de kinderen, die ook mee was in de wildwaterbaan, zat precies 1 bootje achter Evha in de attractie. Wat er precies is gebeurd? Volgens ooggetuigen wilde Evha net wisselen van plek met een klasgenootje, en raakte het bootje op dat moment een rots. Ze viel uit het vaartuig en ging gelijk kopje onder. Het pretpark is vandaag de hele dag gesloten ‘uit respect voor de familie van Evha’.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty