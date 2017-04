Psycholoog: zó lang moet je vrij nemen van werk om écht tot rust te komen

Ben je moe van de dagelijkse sleur des levens en ben je druk je vakantie aan het plannen voor deze zomer? Vanaf nu weet je hoe lang je weg moet gaan om écht uit te rusten.

Zo stelt de Vlaamse psycholoog Fanya Verhenne dat je zeker 8 dagen vrij moet nemen om lekker bij te komen.

Bijboeken maar

Een weekje is dus nét te kort om weer helemaal op te laden. Pas na 8 dagen zou je je werk echt los kunnen laten en kunnen genieten van het nietsdoen. Fanya geeft ook aan dat je juist op deze dagen lekker weinig moet inplannen – een stedentripje dat bomvol is gevuld met uitstapjes is dus niet handig als je je enigszins uitgeput voelt. Ga lekker een boek lezen, lig op het strand en denk vooral even nergens aan – zo luidt het advies.

Bron: Marie Claire. Beeld: Getty