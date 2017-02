Deze vrouw had acht jaar lang de hik

Danielle Kirkland werd na een avondje stappen wakker met de hik. Ze maakte zich nergens zorgen over – niet wetende dat de hik nog acht jaar lang zou aanhouden.

Na een halfjaar kreeg Danielle eindelijk de diagnose dat ze chronisch de hik heeft.

Maar hoewel er dus een diagnose was, hadden de artsen geen oplossing voor haar. Daardoor liep Danielle maar liefst acht jaar lang rond met de aandoening. Dat belemmerde haar enorm. Van studeren tot vriendjes; vrijwel ieder aspect in haar leven leed eronder.

Spierverslapper

Het duurde acht jaar lang en eindeloos veel bezoekjes aan maag- en darmspecialisten, KNO- en longartsen voordat iemand eindelijk een oplossing vond in de vorm van een spierverslapper. “Dat hielp echt.” In plaats van een uur lang, hikte Danielle nu nog maar zeven tot acht keer per dag. Na een maand was ze er helemaal vanaf.

Als de dood

Ze is echter wel haar hele leven lang veroordeeld tot dit medicijn. “Als ik een dosis mis, krijg ik meteen de hik.” Ze is dan ook als de dood dat de hik op een dag terugkomt. “Ik time het altijd. Als het langer dan een uur duurt, neem ik een maagzuurremmer of suiker omdat dat helpt. Ik heb een hekel aan de hik. Wanneer ik iemand anders hoor hikken, krimp ik in elkaar. Ik heb genoeg gehikt voor een heel leven.”

Bron: The Daily Mail. Beeld: Twitter, iStock.