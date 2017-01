Kippenvel! Jonge vrouw brengt herstel van anorexia in beeld

Wie de foto’s van Connie Inglis op haar Instagramaccount bekijkt, zal haast niet geloven dat Connie ruim 10 jaar gestreden heeft tegen anorexia. Ze deelt haar foto’s en gedachten over haar gevecht tegen de eetstoornis in de hoop andere meisjes te kunnen steunen.

Begin 2016 ging het helemaal mis, het leek er even op dat de Britse Connie haar strijd tegen de ziekte definitief zou verliezen. Ze balanceerde op het randje van de dood. En dat was niet gek, aangezien Connie jarenlang vocht tegen de ziekte en al lange tijd ondervoed was. Maar op haar dieptepunt zag Connie ook het licht, ze moest en zou genezen. En zo geschiedde. Connie hoopt andere meisjes die aan dezelfde ziekte lijden te steunen met haar verhaal. Ze besloot daarom het Instagram-account My Life Without Ana op te richten.

Transformatie

Zo plaatste ze onlangs een foto van een prachtige transformatie: links een foto voordat ze besloot het roer om te gooien, en rechts een stralende jonge vrouw. Prachtig en ontzettend knap. En dat weet ook Connie zelf, zo schrijft ze bij de foto: “Met deze foto wil ik mezelf een schouderklopje geven. Hiermee probeer ik te laten zien dat het mogelijk is om te ontsnappen aan de ziekte en beter te worden. Hoe verloren het ook voelt in je hoofd. Het is écht mogelijk om weer gelukkig te worden.”

“Ik wilde sterven”

De linkerfoto laat een intens zieke Connie zien op 23 januari 2016. Een jaar geleden dus. Op het moment dat de linkerfoto genomen is, zat Connie er helemaal doorheen. “Mijn eetstoornis had me overgenomen en ik wilde sterven”, staat er onder de foto. En: “Toen was ik nog een hoopje ellende. Mensen die van me houden stonden aan mijn bed en herinnerden mij eraan dat ik moest blijven vechten, dus dat deed ik. Ik realiseerde dat de mensen die ik lief had belangrijker voor me waren dan deze eetstoornis.”

Ondanks dat het nu een stuk beter gaat met Connie, blijft de ziekte op de loer liggen. “Ik denk er nog vaak aan, maar ik weet dat ik sterk genoeg ben. Geef niet op! Je kunt deze hel doorstaan en bij elke stap zal ik er voor je zijn. We kunnen dit samen doen.”

