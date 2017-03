Vrouw spreekt zich uit tegen groep mannen die haar ‘dik’ noemde

De 27-jarige Shauna Arocho zat nietsvermoedend een ijsje te eten met haar vriend, toen ze werd uitgescholden door een groep mannen. Dat deed haar zoveel dat ze besloot een videoboodschap op te nemen.

De Amerikaanse is al sinds juni vorig jaar bezig met afvallen en dat is niet altijd makkelijk. Ze moet zich aan een streng dieet houden en voldoende sporten. Maar tijdens een speciale dag bij de plaatselijke ijssalon, waar je gratis ijs kon eten, besloot ze zichzelf te belonen voor haar harde werk. Zij en haar man genoten van hun ijsje, op het bankje voor de ijssalon. En toen gebeurde het.

Overstuur en in tranen

Een groep mannen in een auto passeerde het stel, en stopte midden op de drukke weg. Ze draaiden hun raampjes naar beneden en scholden haar uit, “Eet jij dat ijsje maar dikke trut”. Shauna raakte zo overstuur dat ze naar haar auto rende en in tranen uitbrak. Ze besloot een reactie op het voorval vast te leggen op camera.

“Ik werk er elke dag aan om gezonder te leven”

Met haar video wil Shauna duidelijk maken dat het niet acceptabel is dat mensen dit soort dingen roepen. Zo vertelt ze in de video: “Ik begrijp gewoon niet wat mensen er aan hebben om andere mensen naar beneden te halen. Je weet niets van mij af of van mijn omstandigheden. Ik werk er elke dag aan om gezonder te leven. Ik weet dat ik dik ben, ik heb geen vreemden nodig om me daar aan te herinneren.”

Ze besluit haar video met een belangrijke mededeling, in de hoop de ogen van pesters te openen. Zo zegt ze: “Ik vind dat mensen eens moeten gaan nadenken over wat ze zeggen voordat ze iets zeggen, en hoe dat overkomt op een ander.” De video is inmiddels al ruim 11 miljoen keer bekeken. En veel mensen steken de 27-jarige een hart onder de riem. Zo zijn er mensen die haar tips geven of eigen ervaringen delen over hun strijd tegen de kilo’s en pesters.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: KIJK