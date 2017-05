Vrouw (26): ‘Ik kan geen vriend vinden omdat ik te knap ben’

Met haar enorme bos krullen, volle lippen en amandelvormige ogen is Chenelle Neille uit het Engelse Manchester een prachtige opvallende verschijning. Maar dat goed gelukte uiterlijk werkt vooral in haar nadeel, claimt Chenelle zelf.

Chenelle zegt dat mannen alleen een relatie met haar willen om met haar te pronken. Bovendien zijn vriendschappen met vrouwen bijna onmogelijk omdat ze jaloers zijn. “Ik heb geen vriend en welgeteld één vriend”, zegt de Britse. “Mijn liefdesleven is een ramp.”

Geïntimideerd

En dat terwijl ze zo hard op zoek is naar de man van haar leven. “Het enige wat ik wil is een serieuze, langdurige relatie, maar ik trek alleen de verkeerde mannen aan. Ze willen alleen maar met me pronken bij hun vrienden. Jongens met echt potentieel voelen zich geïntimideerd door mijn looks en gaan er vaak van uit dat ik een onaangenaam karakter heb.”

Grijze muisjes

Chenelle zegt dat ‘grijze muisjes’ daardoor een veel beter liefdesleven hebben dan zij. Ook zegt ze dat mannen zich meer verdiepen in de persoonlijkheid van iets minder knappe vrouwen, terwijl zij daar de kans niet voor krijgt. “En dat terwijl er een heel leuk meisje achter dat uiterlijk zit.”

Naar commentaar

Maar ook met vrouwen onderling kan het er soms heftig aan toe gaan. Onder haar 28.000 volgers op Instagram zitten ook vrouwen die ronduit naar commentaar achterlaten onder haar foto’s. Ze schrijven dingen als: ‘Je denkt dat je knap bent, maar dat is niet zo. Maak jezelf van kant’ en ‘Je denkt dat je te goed bent voor de rest van de wereld’.

Toch zou Chenelle haar looks niet willen opgeven. “Ik zou gewoon willen dat mensen me anders behandelen.”

It’s May and England is still cold 🍃🍂 Een bericht gedeeld door Cherelle (@chebella91) op 5 Mei 2017 om 5:58 PDT

Look back at mehh ✌🏽 Een bericht gedeeld door Cherelle (@chebella91) op 19 Mrt 2017 om 10:16 PDT

iPhone 7 camera is poppin 📸 #iphone7 #camera #selfie #golden #curls Een bericht gedeeld door Cherelle (@chebella91) op 27 Sep 2016 om 3:19 PDT

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: HLN.be Beeld: Instagram.