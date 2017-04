Vrouw ontroerd door briefje en bloemen van meisje dat ze niet kent

Een keer in de zoveel tijd komt er een bericht voorbij dat iedereen ontroert. Zoals de dakloze man in de video, die een metamorfose krijgt. Ook bij het bericht dat de Britse Louise Sharp op Facebook plaatste zullen heel wat mensen traantjes hebben weggepinkt. Wat haar overkwam, was dan ook behoorlijk bijzonder.

Eerder deze week liep ze door haar woonplaats met haar dochter Jessica, toen ze werd geroepen. “Meestal heb je dan iets laten vallen, of willen ze weten wie je energieleverancier is”, schrijft Louise. Maar nee: het was een voor haar onbekend meisje van een jaar of 8, 9. Het kind drukte haar een bosje narcissen, een chocoladehaas en een briefje in haar handen. “Deze zijn voor jou”, zei ze.

Speciaal

Stomverbaasd vroeg Louise: “Oh maar waarom?” Het antwoord is echt het liefste dat je deze Pasen zult lezen. “Omdat je speciaal bent”, zei het meisje. “En mensen moeten dat te horen krijgen. En we moeten allemaal aardig zijn tegen elkaar. Dus deze zijn voor jou van mij en mijn opa!”

Dank

Louise bedankte het meisje door te zeggen dat deze actie haar óók speciaal maakt. Op Facebook voegt ze daaraan toe: “Ik betwijfel of jullie dit ooit gaan zien, maar ik heb net het briefje goed gelezen. Cassidy en Opa, jullie hebben mijn dag gemaakt, dank jullie wel!” Mensen vinden het zo’n lief bericht, dat het inmiddels als ruim 400 keer is gedeeld.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron en beeld: Facebook Louise Sharp