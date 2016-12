Vrouw valt 45 kilo af nadat ze haar man betrapte op vreemdgaan

Een vrouw uit Houston in Texas viel maar liefst 45 kilo af toen ze erachter kwam dat haar man een affaire had en haar achter haar rug om uitschold voor dikke koe.

De 34-jarige Betsy Alaya kwam vele kilo’s aan toen ze zwanger was van haar eerste kindje. De Amerikaanse dame woog op haar zwaarst 120 kilo en zat niet lekker in haar vel.

Dikke koe

Toen ze enkele dagen na kerst er via Facebook achterkwam dat haar man én vreemdging én haar samen met zijn minnares onder meer “dikke koe” noemde, besloot ze het roer om te gooien. In totaal viel Betty maar liefst 45 kilo af.

De Amerikaanse viel eerst 27 kilo af door middel van shakes, maar ging daarna samen met haar zus 6 dagen per week naar de sportschool om zumbalessen te volgen. Toen ze eenmaal de smaak te pakken had, stapte ze over op gewichtheffen.

Angstaanvallen

Betty was altijd al wat te zwaar en werd daarom op school erg gepest. Als volwassene kreeg ze last van angstaanvallen en kampte ze daarnaast met een postnatale depressie na de geboorte van haar dochtertje.

Op een gegeven moment wist Betty niet meer wat ze met zichzelf aanmoest en begon daarom met een shakedieet. Dat werkte en Betty merkte dat ze zich langzaamaan beter ging voelen, totdat ze erachter kwam dat haar man een minnares had.

“We waren samen sinds mijn 17de en hij was mijn alles. Mijn hele leven was op hem gericht,” zegt Betty. Het deed haar daarom ook ontzettend pijn toen ze ontdekte dat haar man over haar roddelde, notabene tegen zijn minnares.

Geluk

“Ik had niet verwacht dit ooit te kunnen zeggen, maar de affaire van mijn man heeft me uiteindelijk veel gelukkiger gemaakt. Ik ben nu gezond en zit lekker in mijn vel,” zegt Betty. “Ik ben een totaal nieuw persoon.”

Een verrassend aspect van dit verhaal is dat Betty het momenteel goed kan vinden met haar ex. “Het was een lange weg naar waar we nu zijn, maar ik heb in de tussentijd ontdekt dat de hele situatie niet mijn schuld was en dat dacht ik eerst wel. Ik heb mijn ex vergeven.”

