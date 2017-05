Dapper: vrouw verrast date door pruik af te doen – zó reageert ‘ie

In het Britse tv-programma First Dates volgen we vrijgezellen die in een restaurant een, jazeker, first date met iemand hebben. De 22-jarige Eve Betts was één van die vrijgezellen, en verovert nu het internet dankzij haar pruik.

Tijdens haar eerste date met Jordan, wond ze er namelijk geen doekjes om dat ze die draagt en kaal is. Sans gêne trok ze de neppe haardoos van haar hoofd.

Alopecia

Eve lijdt aan alopecia: een haaraandoening, waarbij iemand plotseling gedeeltelijk kaal kan worden. “Ik werd gepest op school, omdat ik ook geen wenkbrauwen had”, vertelt Eve.

Ouders spaarden voor pruik

Haar kale hoofd bedekt Eve dus met een pruik. Schaamt ze zich er dan voor? Nee, maakt ze duidelijk. “Ik voel me er nooit rot over. (…) Maar mijn ouders hebben veel moeten sparen om mij een mooie pruik te geven. Mijn vader werkt zo hard. Hij tekende ook mijn eerste paar wenkbrauwen uit.”

Partner met haar

Eve heeft overigens precies in haar hoofd wat voor partner ze wil. “Ik zou graag iemand willen zoals mijn vader – iets langer dan ik, maar wel met wat meer haar, zodat onze kinderen dat ook krijgen.”

En, hoe reageert de date nou?!

Je wilt natuurlijk weten hoe Jordan op het kale hoofd van zijn date reageerde. Superlief, kunnen we vast verklappen… Bekijk snel de video!

Bron: BBC. Beeld: KIJK