Vrouw weegt op 1 van deze foto’s meer: zie jij welke?

Elianne Alexander is een fitte meid die maar wat graag sport. Maar ze staat ook regelmatig op de weegschaal om in de gaten te houden hoeveel effect op haar lichaam al dat bewegen heeft.

Ze maakte foto’s van zichzelf voor de spiegel om zo zichzelf met oudere foto’s te kunnen vergelijken.

En toen kwam het moment waarop ze een foto van een jaar geleden naast een recent kiekje zette. Ze weegt op dit moment (zie de rechterfoto) méér dan dat ze een jaar terug deed. En dat verbaast haar – want ze oogt nu fitter dan ooit. Haar gewicht zegt volgens haar dus niet zoveel.

“Ik voel me helemaal anders dan vroeger, beter ook. Daarom deel ik deze foto. Het gaat helemaal niet om mijn relatie met de zwaartekracht. Het gaat over gezondheid, sterkte en perspectief”. Ze schrijft bij haar post op Instagram dat ze weet dat spieren veel kunnen wegen, maar toch houdt ze zich vaak bewust en onbewust teveel bezig met dat cijfertje op de schaal. En dat terwijl ze nu zelf ervaart dat het aantal kilo’s op een weegschaal niet zoveel zegt. Ze wil daarom anderen ook waarschuwen dit niet te doen: “Let er gewoon op of je je goed voelt in plaats van of je je streefgewicht hebt gehaald”.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram