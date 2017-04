Vrouwen met deze namen zijn dit jaar het gelukkigst van iedereen

Je geluk hangt natuurlijk af van eindeloos veel factoren waar je niet altijd controle over hebt. Gelukkig is er één ding waar je wel op kan vertrouwen, en dat zijn twee leeftijden waarop mensen volgens wetenschappers op hun gelukkigst zijn.

Het onderzoek werd gedaan onder 23.000 vrijwilligers tussen de 18 en 85 jaar. Daaruit bleek dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen zich het gelukkigst voelen 23 en 69 jaar is. De onderzoekers denken dat 23-jarigen zo gelukkig zijn omdat ze net uit de schoolbanken komen en hun hele leven nog voor ze ligt. Daardoor ervaren ze een groot gevoel van vrijheid. De 69-jarigen voelen zich zo tevreden omdat ze veelal gepensioneerd zijn en minder dingen in het leven hebben om zich zorgen over te maken.

Populairste meisjesnamen

Dat betekent dat iedereen die in 1993, 1994 óf in 1947 of 1948 geboren is dit jaar haar gelukkigste jaar beleeft. We keken daarom naar de top 10 populairste meisjesnamen uit die jaren. Staat jouw naam ertussen? Probeer dan nóg meer te genieten van 2017 want dit is jouw jaar!

De populairste meisjesnamen in 1947 en 1948:

1 Maria

2 Johanna

3 Anna

4 Cornelia

5 Elisabeth

6 Wilhelmina

7 Catharina

8 Hendrika

9 Petronella

10 Adriana

De populairste meisjesnamen in 1993:

1 Iris

2 Lisa

3 Laura

4 Michelle

5 Anne

6 Maria

7 Melissa

8 Sanne

9 Kelly

10 Johanna

En 1994:

1 Laura

2 Lisa

3 Iris

4 Anne

5 Michelle

6 Sanne

7 Maria

8 Melissa

9 Johanna

10 Anouk

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: My Domaine, Meertens Instituut. Beeld: iStock