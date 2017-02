Dit is de reden waarom de Oranjes altijd gaan skiën in Lech

Het is ondertussen een diepgewortelde traditie: de wintersportvakantie van de Oranjes in Lech. De koning en koningin zijn daar momenteel heerlijk aan het genieten van een skivakantie met de familie. De koninklijke familie doet dat al sinds 1959.

Lech was in de jaren 50 en 60 gewoon een boerendorp. Vandaag de dag is het echter de gemeente met de rijkste inwoners van Oostenrijk, mede dankzij de Oranjes.

Vriendschap

Het is ondertussen al ruim 55 jaar geleden dat prins Bernhard aan het skiën was in St. Anton, in de buurt van Lech. Hij ontmoette tijdens deze vakantie Erich Moosbrugger, eigenaar van het luxe hotel Gasthof Post, iets verderop. In Lech dus. En in dat hotel verblijven de Oranjes nog steeds tijdens hun skivakantie. Daarmee is de koninklijke familie de Moosbruggers al 4 generaties lang trouw.

Máxima

Ook de koningin is dól op Lech. Waarschijnlijk was ze daar voor het eerst in april 2001, vlak na haar verloving met Willem-Alexander. Máxima kon toen al goed skiën, dat had ze gewoon in Argentinië geleerd, waar ook vele skipistes te vinden zijn.

Supermarkt

Lech is een van de weinige plekken waar de koninklijke familie zichzelf kan zijn. Het is voor hun tenslotte ook gewoon vakantie. Het kan dan ook zomaar zo zijn dat je Máxima of Willem-Alexander tegenkomt bij de plaatselijke supermarkt of de drogist.

De koning en koningin zijn nooit te beroerd voor een praatje, maar foto’s maken… Dat mag niet. Ieder jaar is er een apart persmoment met de hele familie, waarbij ook traditiegetrouw foto’s gemaakt worden.

Benieuwd naar de nieuwste familiefoto’s uit Lech? Je hoeft niet al te lang te wachten, die worden namelijk morgen gemaakt.

Bron: Show.nl & IsGeschiedenis. Beeld: ANP