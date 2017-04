Wanhopige ouders proberen te voorkomen dat hun baby van de beademing wordt gehaald

Baby Charlie heeft een heel zeldzame genetische aandoening waardoor de levensverwachting van het kindje bijna nihil is. Bíjna, want er bestaat een experimentele behandeling – die weliswaar miljoenen kost.

Artsen hebben om toestemming gevraagd om Charlie van de beademing te halen omdat er geen uitzicht is op herstel. Zijn ouders Chris en Connie, beide drager van het gen, ontdekten echter een ziekenhuis in Amerika dat hun baby’tje misschien wel kan helpen. Voor die experimentele behandeling hebben ze echter wel 1,2 miljoen pond nodig.

Langer leven

“Als zijn ouders hebben we sterk het gevoel dat Charlie kans moet krijgen op deze medicatie. Hij heeft niks meer te verliezen, maar kan wel een gezonder, gelukkiger leven winnen.” Het medicijn is nog nooit gebruikt op een van de andere vijftien mensen met dezelfde ziekte, maar wel op mensen met een soortgelijke genetische aandoening. “Het geeft kinderen hun kracht terug en geeft ze een langer leven.”

Overweldigend

In Engeland zijn mensen massaal opgestaan om de kleine Charlie te helpen. Inmiddels hebben de ouders dan ook het benodigde bedrag binnengehaald. Een woordvoerder van GoFundMe zegt dat het aantal donaties overweldigend is. “Het is heel uniek en ontroerend dat er zoveel mensen tegelijkertijd in actie komen. We wensen de hele familie het allerbeste.”

The parents of sick baby Charlie Gard have achieved their target https://t.co/Lp03zpQx4M pic.twitter.com/FLfcC6ITQY — The Sun (@TheSun) April 2, 2017

Bron: Metro UK. Beeld: Twitter.