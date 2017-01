Ik ging een week lang staand werken – en dit is het resultaat

Je hoort het overal: zitten is het nieuwe roken. We moeten meer lopend en staand werken, want zitten is (blijkbaar) heel ongezond. Libelle’s Coks ging de strijd aan met de bureaustoel en ging stáán. En lopen. En dat een hele week lang. Dít is het resultaat.

Ik zit wel heel erg veel. Niet per se omdat ik dat wil, maar omdat dit nu eenmaal bij mijn werk hoort. Op een gemiddelde werkdag zit ik praktisch de hele dag achter de computer en dat doe je over het algemeen zittend natuurlijk.

Maar de risico’s van zittend werken zijn niet mis. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogd lang zitten de kans op, jawel:

vervroegd overlijden;

type 2 diabetes;

hart- en vaatziekten;

depressies;

sommige vormen van kanker;

klachten aan het bewegingsapparaat;

Dáár schrok ik behoorlijk van. Daarom ging ik de uitdaging aan om meer te gaan staan op het werk. Staand werken zou namelijk de productiviteit bevorderen, je bloedcirculatie stimuleren én helpen bij het afvallen. Alleen maar geweldige voordelen dus.

Nadelen van staan:

Maar voordat we allemaal massaal gaan staan, dát moet je nu ook weer niet doen. Huh?

Terwijl ik trots andere collega’s aan het vertellen was over de gezondheidsvoordelen van staand werken, kwam onze eigen Dokter Rutger langs op de redactie en hij waarschuwde me ook voor de nadelen, in het bijzonder voor spataderen.

Ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst op het gevaar van langdurig (!) staan. Dat wil zeggen: langer dan een uur achter elkaar staand werk verrichten. Terwijl af en toe staan goed is voor de bloedcirculatie, zorgt te lang staan er juist weer voor dat de beenspieren het bloed niet meer richting het hart pompen. Dit kan dus leiden tot gezwollen enkels of de eerdergenoemde spataderen. Oei, toch ook even oppassen dus!

Het doktersadvies:

Zoals met zoveel zaken in het leven gaat het om de balans. De boodschap van Dokter Rutger: wissel zittend werk af met staand, maar óók met lopend werk. Zo ben je continu in beweging en dat is goed voor je lijf.

De uitdaging

Zo gezegd, zo gedaan. Ik ging de uitdaging aan en ik verklap alvast: het is me dondersgoed bevallen.

In het begin was het heel erg zoeken naar het juiste ritme. Zo wilde ik de werkdag graag zittend beginnen en dan halverwege de ochtend wisselen en dus gaan staan. Ik kwam er al snel achter dat het zo niet werkt, want sommige dingen wil je gewoon eenmaal zittend doen. In plaats van je dag in te delen in tijdvakken is het makkelijker om te bedenken welke taken je staand of lopend kunt doen. Toen ik dat eenmaal in de gaten had, ging het een stuk makkelijker.

Een voorbeeld

Ik ben eindredacteur bij Libelle TV en daar moet ik vaak met collega’s een-op-een overleggen. Tegenwoordig vraag ik of we dat wandelend kunnen doen, of staand aan een hoge tafel als we onze computers nodig hebben en dat gaat hartstikke prima. Bovendien ga je daarna weer “fris” achter je bureau zitten, want voor je gevoel heb je net even een kleine pauze gehad.

Als ik een bericht moet typen, zit ik graag achter een bureau. Maar overleggen, plannen, beeldmateriaal bekijken en bewerken of artikelen lezen en corrigeren kan net zo goed staand. En dat zorgt écht voor een fijne afwisseling.

Maar wat als er geen hoge tafels zijn?

Op de Libelle-redactie kunnen onze bureaus omhoog en omlaag, maar niet op een dusdanige manier dat je er makkelijk achter kunt gaan staan. Er zijn heus wel enkele plekken waar je staand je werk kunt doen (we hebben bijvoorbeeld een lange “bar” op de redactievloer), maar ik vind het ook fijn als ik mijn eigen bureau niet speciaal voor het staan hoef te verlaten.

En daarom kwam mijn baas met echt een heel slim idee en dat laat ik je graag in deze video zien. Op deze manier kan iedereen namelijk staand werken. Het is in het begin een beetje gek, maar effectief is het zeker. Wedden dat meer collega’s mee gaan doen?