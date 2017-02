Wendy van Dijk showt met trots haar meest bijzondere tatoeage

Wendy van Dijk is maar wat blij met de tatoeage op haar arm. Want het is er een met een heel bijzondere betekenis.

Zo heeft ze ‘m samen laten zetten met haar broer Mike. Hij heeft precies dezelfde en de tatoeages zitten op dezelfde plek: op de rechteronderarm.

Een ode

Waarom de twee een identieke nemen? Dit hebben Mike en Wendy besloten na het overlijden van hun vader Jaap, in mei 2006. Hij overleed aan de gevolgen van darmkanker. De tattoo betekent dan ook ‘papa’ in het Tibetaans.

Mooi

Wendy kon nog voordat haar vader overleed vertellen over haar plan voor een tattoo. “Papa, ik wil een tatoeage laten zetten, als eerbetoon aan jou. Vind je dat goed?”, vroeg Wendy jaren geleden. Haar vader was ontroerd en vond het ‘heel bijzonder’. Dit vertelt de presentatrice in haar maandblad Wendy. Broer Mike kwam later op het idee om zijn zus na te doen. Zo zegt hij: “Ik wilde nooit een tatoeage, maar toen Wendy er een had, ging het toch kriebelen. Ik miste mijn vader zo erg. Het voelde toch alsof Wendy hem weer een beetje bij zich had.”

Dichtbij

En dus ging ook hij aan de slag. Het laten zetten was een unieke gebeurtenis voor de twee. Mike: “Het voelde bij iedere steek alsof ik een stukje van ‘Jaapie’ terugkreeg. Ik dacht alleen maar: niet stoppen, ga alsjeblieft door.” De foto van de twee samen kreeg al meer dan 8.000 likes.

‘Papa’ in het Tibetaans. Dat hebben mijn broer @mikevandijk_trp en ik laten tatoeëren op onze arm. Ik ben benieuwd naar het verhaal achter jouw tattoo voor mijn magazine. Mail naar online@wendymultimedia.nl #nieuwerubriek #doejemee? #wendymagazine #wendyonline Een bericht gedeeld door Wendy van Dijk (@wendyvandijk3) op 15 Feb 2017 om 11:58 PST

Bron: AD. Beeld: Instagram