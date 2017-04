Koning Willem-Alexander 50 jaar: bijzondere gebeurtenissen uit zijn leven

Vandaag precies 50 jaar geleden werd onze koning Willem-Alexander geboren. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom een lijstje van bijzondere gebeurtenissen uit zijn leven.

Op 27 april 1967 wordt prins Willem-Alexander geboren. Kroonprinses Beatrix bevalt in het Academisch Centrum Utrecht van een gezonde baby die bijna 8 pond weegt en zo’n 50 centimeter lang is. De kersverse vader, prins Claus, spreekt vanuit kasteel Drakensteyn alle Nederlanders toe en vertelt ook hoe trots hij is op zijn vrouw: “Voor haar flinkheid die zij deze dagen getoond heeft, heb ik de grootste bewondering.”

Prinses Beatrix en prins Claus vormen een gelukkig gezinnetje met hun pasgeboren baby. Net als iedere trotste vader kan prins Claus het niet laten om veel foto’s van zijn zoontje te maken. In 1986 krijgt Willem-Alexander een broertje, Friso. Het gezin is in 1969 compleet met de geboorte van prins Constantijn.

Willem-Alexander brengt zijn basisschooltijd door op de Nieuwe Baarnsche School in Baarn. Daarna gaat hij naar het Baarnsch Lyceum. Als het gezin in 1980 naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag verhuist, vervolgt hij daar naar de middelbare school op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum. Na een jaar op kostschool te hebben gezeten in Wales en lid te zijn geweest van de Koninklijke Marine, breekt in 1989 zijn studententijd aan. In Leiden gaat hij geschiedenis studeren en daar hij beter bekend als ‘Prins Pils’.

In 1999 duikt een zekere Maxima Zorreguieta op in het leven van de prins. De twee zijn dolverliefd en stappen op 2 februari 2002 in het huwelijksbootje. ‘De traan’ van Maxima onder het nummer Adiós Nonino gaat de hele wereld over.

Op 7 december 2003 is het eindelijk zo ver: Amalia wordt geboren, de eerste dochter van prins Willem Alexander en prinses Maxima. Veel nieuwsgierigen die voor het Bronovo ziekenhuis in Den Haag staan, zingen uit volle borst ‘Oranje Boven’. Amalia krijgt twee zusjes: op 26 juni 2005 wordt Alexia geboren en twee jaar later, op 10 april 2007, komt Ariane ter wereld.

Prins Willem-Alexander kent ook moeilijk tijden. Zo raakt zijn broer prins Friso op 17 februari 2012, tijdens een skivakantie in het Oostenrijkse Lech, bedolven onder een lawine. Hij is er zeer slecht aan toe en ligt in Groot-Brittannië in coma. Uiteindelijk wordt hij naar Paleis ten Bosch overgebracht waar hij op 12 augustus op 44-jarige leeftijd sterft.

Na bijna 33 jaar koningin van Nederland te zijn geweest, vindt Beatrix het tijd om het stokje over te dragen aan haar zoon Willem-Alexander. Op 30 april 2013 wordt hij beëdigd en ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Sindsdien gaat Willem-Alexander door het leven als koning. En wat ons betreft mag hij dat nog heel lang blijven. Koning Willem-Alexander: van harte gefeliciteerd!

