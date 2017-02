Dit is waarom Willem-Alexander en Máxima na 15 jaar huwelijk nog steeds het mooiste koppel zijn

Wie kan het zich niet herinneren? 02-02-2002 is een datum die in ieders geheugen staat gegrift: het is de dag waarop onze huidige koning en koningin, Willem-Alexander en Máxima in het huwelijksbootje stapten.

Om dat heugelijke feit te vieren hebben wij én deze compilatievideo laten maken én de mooiste foto’s gebundeld tot dit prachtige foto-overzicht. Dubbel feest dus. Van de eerste paar keer samen onder toezicht van de camera’s op stap, tot het huwelijk (en dus die prachtige Valentino-jurk van Máxima).

Willem-Alexander en Máxima leerden elkaar kennen in april 1999, in het Spaanse Sevilla. In augustus van datzelfde jaar stelde Willem-Alexander zijn vriendin voor aan zijn ouders en 2 jaar later was het koppel verloofd: (toenmalig) koningin Beatrix kondigde op 30 maart 2001 de verloving via een rechtstreekse video-uitzending aan.

En nu is het koninklijk paar alweer 15 jaar getrouwd en vieren zij vandaag hun kristallen bruiloft. Op naar nog vele andere fantastische jaren samen!

Bron: Koninklijk Huis. Beeld: ANP