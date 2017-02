Dít is waarom William en Kate nooit elkaars hand vasthouden

Als je zo af en toe foto’s voorbij ziet komen van het Britse royalty-koppel dan is het begrijpelijk dat je één ding opvalt: William en Kate houden nooit elkaars hand vast.

De tekst gaat verder na de video.

Video: ‘Meghan is ingetrokken bij Harry.’

Netjes

People Magazine denk het antwoord te weten. Ze schrijven dat dit komt omdat het stel dit enkel doet om de professionaliteit te bewaren. Etiquette-expert Myka Meier: “Er is geen etiquette of protocol dat voorschrijft dat het koppel geen hand mag vasthouden”, vertelt Meier. “Als het koppel bijvoorbeeld door India reist en samen voor Taj Mahal poseert, dan zijn ze daar als vertegenwoordigers van de Britse monarchie. Ze willen die rol ook behouden en handjes geven zou het alleen maar minder professioneel maken.”

Kom hier, jij

Wat dan wel weer opvallend is: de 2 knuffelen wel af en toe in het openbaar, bijvoorbeeld bij sportwedstrijden. Maar vaker is er geen lichamelijk contact dan wel. “Het is wel al eens gebeurd dat William zijn arm om Kate sloeg en dat je zag dat het koppel duidelijk plezier maakte, maar dat is inderdaad een uitzondering. Het verschilt per locatie en per evenement dat ze bezoeken.” Kortom: het heeft niets te maken met de liefde voor elkaar, het is gewoon puur omdat ze formeel willen overkomen. En dat is best logisch, als je troonopvolger bent.

Een bijzonder romantisch moment tijdens de Olympische Spelen in 2012:

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: People. Beeld: Getty