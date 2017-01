Dat wordt klussen & verven in het Witte Huis: dít is de wens van Melania Trump

De make-upartiest van Melania Trump heeft een boekje opengedaan over de woonwensen van de kersverse first lady.

Vooralsnog is zij met zoon Barron voornamelijk in New York, maar dat neemt niet weg dat ze haar wensen voor de presidentiele ambtswoning in Washington D.C. vast bekendmaakte. Haar make-upartiest Nicole Bryl onthulde dat Melania een van de kamers wil omtoveren tot ‘glam room’.

– De tekst gaat onder de video verder –

Licht uit, spot aan!

Een ‘glam room’..? “Een perfect verlichte kamer, een beetje zoals in een fotostudio.” De schoonheidsspecialiste – die al ruim 10 jaar voor de first lady werkt – weet verder te vertellen dat de ruimte zal worden gebruikt om Melania’s haar, make-up en styling in te doen.

Een uur en 15 minuten

De naamgever van de Nicole Bryl Skincare Line verklapt dat het aanbrengen van Melania’s make-up ongeveer een uur en 15 minuten in beslag neemt. “We moeten dan ononderbroken kunnen doorwerken. Tja, als je er super uit wilt zien en wilt dat je look de dag overleeft, moet je net dat beetje extra tijd nemen.”

Gelaatstrekken verzachten

Ook op de dag van de eedaflegging van haar man was Nicole voor de presidentsvrouw aan het werk. “Mijn belangrijkste taak was om haar gelaatstrekken wat te verzachten. Elk gebeurtenis op die dag vroeg om een andere look. Melania heeft een heel helder idee over wat ze wil, wij voeren haar visie vervolgens uit.”

Voor wie dacht dat de first lady tot in de puntjes verzorgd uit bed stapte: nee, dus…

Nine of my favorite #MelaniaTrump #glam looks. ❤️❤️ All #makeup by: #nicolebrylskincare #nicolebrylmakeupnewyork All #hair by: @yarokhair Een foto die is geplaatst door Nicole Bryl (@nicolebrylskincare) op 8 Jun 2016 om 4:11 PDT



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: HLN.be. Beeld: KIJK, ANP Foto