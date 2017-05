Xander de Buisonjé schrijft prachtig lied over zijn pasgeboren dochter

Xander de Buisonjé en zijn Sophie zijn stapelverliefd op hun pasgeboren dochtertje Céla Lynn. De zanger vond het tijd voor een nummer speciaal voor háár.

“Mijn muzikale ode voor de allerliefste, mooiste American Girl ooit. De mijne!”, juicht Xander bij de presentatie van zijn nieuwe clip.

Ontroerend

Dochtertje Céla-Lynn straalt in de clip als grote ster. En als je het hele nummer luistert, dan krijg je ongetwijfeld de tranen in je ogen. Wat prachtig als je dat als vader kunt doen, nietwaar? Het meisje werd in januari dit jaar geboren in Amerika met de hulp van een draagmoeder.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram