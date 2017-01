Xander de Buisonjé (43) en zijn vrouw Sophie krijgen via een draagmoeder die in de Verenigde Staten woont een dochter. Ze zijn nu onderweg om haar te halen.

Dit laat het stel via een foto op Instagram weten. “Daar gaan we. Zo nerveus en enthousiast! Daar komen we, klein meisje”, schrijft Sophie bij de foto.

Beter van niet

Ook Dex, de zoon van Sophie (7), is mee. De reden dat het stel heeft gekozen voor een draagmoeder is dat bij Sophie niet lang geleden een goedaardige tumor werd gevonden in haar buik. Die werd uit haar buikholte verwijderd. Toch raadden artsen haar af om zwanger te worden.

Familie

Xander laat op zijn Instagramaccount weten dat ze ‘in afwachting van hun newborn‘ tijdelijk in Amerika zullen gaan wonen. Met zijn ex Wendy van Dijk heeft Xander een zoon, Sem (13). Sem heeft bij zijn moeder al een zusje. Xander heeft al jaren geleden aangegeven dat hij het prachtig zou vinden als Dex en Sem nog een zusje zouden krijgen. Die wens lijkt nu in vervulling te gaan. We hopen dat alles goed zal verlopen voor de twee en dat ze gauw hun kleintje in de armen kunnen sluiten.

Off we go So nervous…and excited! There we come little baby-girl

Een foto die is geplaatst door Sophie de Buisonjé (@sophiedbuisonje) op 11 Nov 2016 om 1:17 PST

Bron & Beeld: Instagram