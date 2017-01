Wat een liefde: Xess Xava is gek op zijn grote broer

Het is geen geheim dat Yolanthe en Wesley graag nog een kindje zouden willen. Als we zien hoe close Jessey, het eerste zoontje van Wesley, is met zijn broertje Xess, snappen wij wel waarom. De liefde spat er vanaf!

Yolanthe deelde deze superlieve foto van ‘haar’ twee mannetjes op Instagram.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Yolanthe showt weer haar babybuik



Lief!

Zonder bijschrift, maar dat is bij zo’n foto ook helemaal niet nodig.

Een foto die is geplaatst door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 28 Jan 2017 om 12:50 PST

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron en beeld: Instagram