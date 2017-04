Xess Xava kliedert zichzelf hélemaal onder de verf

De kleine Xess Xava heeft duidelijk pret met het kliederen met verf. En dat resulteert in een rood, groen, geel en blauw jongetje.

Moeder Yolanthe kan er gelukkig wel om lachen.

Fijne tijden

Op Instagram post zij beelden van haar zoontje dat stralend van de lach bij zijn kunstwerken poseert. Ze noemt het ‘de beste momenten samen ooit’. En groot gelijk heeft ze: om zoiets moet helemaal niet mopperen. Want dat Xess plezier heeft met zijn creatieve actie, dat is duidelijk. De zoon van Yolanthe en Wesley is inmiddels 1,5 jaar oud.

My heart ❤️ Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 22 Apr 2017 om 7:42 PDT

Best moments ever 😍 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 22 Apr 2017 om 7:41 PDT

