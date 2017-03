Zó viert Yolanthe vandaag haar 32ste verjaardag

Het is feest in huize Sneijder. Yolanthe is vandaag 32 jaar geworden en viert dat gezellig met de hele familie.

De vrouw van voetballer Wesley plaatst zelf een emotionele tekst op Instagram die luidt als volgt: “Wat haar sterk maakt, is dat ze ondanks alle tegenslagen positief blijft.”

❤️ Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 19 Mrt 2017 om 2:26 PDT

Maar het broertje van Wesley, Rodney, plaatst foto’s van de feestelijke dag op Instagram. Het is duidelijk te zien dat hij dol is op zijn neefje Xess Xava. En wat lijkt hij op Wesley!

Bday party @yolanthecabau ❤️ #XessXava Een bericht gedeeld door Rodney Sneijder (@rodneysneijder) op 19 Mrt 2017 om 9:33 PDT

En ook oma, de moeder van Wesley en Rodney, is van de partij. Ze heeft haar handen vol aan haar kleinzonen.

Moeders en mijn neefjes😍❤️ Een bericht gedeeld door Rodney Sneijder (@rodneysneijder) op 19 Mrt 2017 om 10:43 PDT

