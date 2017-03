Yolanthe deelt intieme foto’s met Xess Xava

Xess Xava groeit als kool en daar is moeder Yolanthe maar wat trots op. Ze deelt een reeks nieuwe foto’s van zichzelf met haar zoontje.

En daarop is te zien wat een lange bos haar het ventje inmiddels heeft.

Zoet

Want: Xess kan al een aardig knotje in. Bij de foto’s schrijft Yolanthe: “Trotse moeder” en “Ze houdt heel veel van dit kleine jongetje, meer dan ze van zichzelf houdt”. Ook laat ze in een reactie weten dat ze vindt dat Xess een ontzettend sociaal en lief jongetje is, dat iedereen knuffelt en uit zichzelf kusjes geeft.

Proud mommy 😍 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 25 Mrt 2017 om 10:44 PDT

The child who knows unconditional love has the greatest gift the world can offer ❤️ Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 25 Mrt 2017 om 11:17 PDT

…she loved a little boy very very much, even more than she loved herself 💕 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 25 Mrt 2017 om 11:23 PDT

Bron & Beeld: Instagram