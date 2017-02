Ernstig ziek jongetje krijgt tienduizenden euro’s van anonieme donateur voor behandeling

De 11-jarige Charlie Fearn vecht al sinds zijn derde tegen leukemie. In april vorig jaar laaide de ziekte weer op. Zijn enige optie was een peperdure, experimentele transplantatie.

Zijn familie sprokkelde met behulp van donaties van familie en vrienden 25.000 pond bij elkaar om de behandeling te betalen. Helaas bleek dat de transplantatie was mislukt en ze opnieuw 15.000 pond nodig hadden voor een behandeling. Ze zaten nog maar aan de 10.000 pond toen het gezin deze week een mail kreeg van het ziekenhuis met de mededeling dat een anonieme donateur 15.000 pond wil schenken.

Dankbaar

“We kregen een mail met de vraag of we een gift wilden ontvangen van een anonieme donateur die Charlie’s complete behandeling wil betalen. We zijn overweldigd omdat we niet hadden gedacht dat er iemand zou zijn die dit wil doen. We weten niet wie de donateur is, maar waar je ook bent, ik hoop dat je weet dat we vanuit de grond van ons hart dankbaar zijn voor dit ongelooflijke bedrag”, zeggen zijn ouders in de video.

Terugstorten

Het gezin biedt aan het geld dat ze ontvingen van andere donateurs terug te storten. Als de donateurs hun geld niet terug willen, gaat het resterende bedrag naar een accomodatie, vluchten en pijnstilling voor Charlie. “We willen iedereen bedanken voor alle donaties, het betekent alles voor ons.”

