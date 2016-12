Een extra bijzondere jaarwisseling voor René en Natasja Froger: ze vieren dat ze precies 25 jaar getrouwd zijn. En nog steeds verliefd!

Bij Shownieuws delen ze hun 2 geheimen voor die lange relatie. Samen ontzettend kunnen lachen is er in ieder geval één van. “Tot de tranen over mijn wangen rollen!” Ze zijn echt maatjes, maar er is nog iets dat belangrijker is, vertelt Natasja in het filmpje hierboven.

Niet alleen maar rozengeur

Het kan haast niet anders dan dat het ook een keer wat minder ging in die 25 jaar, toch? René vertelt dat ze eens een keer 5 maanden uit elkaar zijn geweest, maar dat ze elkaar gelukkig weer hebben teruggevonden. Hij snapt niet dat men zegt dat het saaier wordt na meer huwelijksjaren op de teller: “Het wordt juist alleen maar beter!”

Hun zoon Didier postte onlangs nog een stralende foto van het gezin op Instagram.

Fam First Een foto die is geplaatst door Didier Froger (@diedfro) op 28 Nov 2016 om 10:13 PST



Wat een leuk stel… Gefeliciteerd! Op naar de volgende 25 jaar!

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress