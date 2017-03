Zó ziet de man van Marianne Thieme eruit

Marianne Thieme is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) en haar man werkt als slager. Een aparte combinatie, zul je denken.

Maar haar man, Jaap Korteweg, heeft een eigen bedrijf dat De Vegetarische Slager heet. Dit zit in Den Haag. Hij promoot dus geen dierenvlees, maar wil er juist voor zorgen dat minder mensen echt vlees gaan eten.

Na de 9 pitches worden de stemmen & de jury-uitslag bij elkaar opgeteld. In de tussentijd luisteren we naar Jaap Korteweg. pic.twitter.com/I36QDEtYIe — Mirjam Bink (@MirjamBink) 24 november 2016

Huwelijk

Samen met de worstenexperts van Unox brengt hij vegetarische ‘gehacktballetjes’ met satésaus op de markt. Die liggen bij de meeste supermarkten in het schap. De 2 trouwden in 2008. Samen met hun 2 dochters wonen ze in een knus huis in Maarssen. Jaap is biologisch akkerbouwer en oprichter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

After turning his back on pig-farming, Jaap Korteweg turned his hand to vegetarian butchery https://t.co/V0U1TxfjIT pic.twitter.com/HNrIkRLg5p — Triodos Bank UK (@triodosuk) 5 maart 2017

Bron: ANP. Beeld: Libelle Nieuwscafé