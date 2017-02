Zó zien de ouders en zus van Melania Trump eruit

Melania Trump, de vrouw van de huidige president van Amerika, Donald Trump, heeft het niet al te vaak over haar familie. Maar ze is geen enig kind.

Zo heeft de vrouw een 50-jarige halfbroer, Denis, in Slovenië wonen die ze volgens sommige bronnen nog nooit heeft gezien. Ze hebben dezelfde vader.

Goede tijden

Maar ze heeft ook een oudere zus: Ines Knavs. Zij groeiden samen op in Slovenië. Melania: “Ik heb een fijne jeugd gehad. Ik denk er met plezier aan terug”. Wat ons opvalt: er zijn heel weinig foto’s te vinden van de familieleden van Melania. Zo wordt haar zus bijzonder veel uit de media gehouden – of dat bewust is of niet, weten wij niet.

Dit is haar halfbroer:

En dit haar zus Ines, die bruidsmeisje was op hun bruiloft:

Ja, het is niet veel, deze kleine foto: maar het is zo ongeveer alles wat er qua beeld te vinden is over haar zus. Zowel op Amerikaanse als op Nederlandse sites: er wordt weinig over Ines geschreven. Het is bijna verdacht, nietwaar? We hadden jullie graag een hele lijst met foto’s gegeven – maar die zijn onvindbaar.

Gelukkig zijn haar ouders wel goed voor de lens gaan staan. Dit zijn de ouders van Melania, Viktor en Amalija Knavs:

Wat lijken ze op Melania en Donald, nietwaar?

Bron: Daily Mail. Beeld: Getty