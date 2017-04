Zoe (6) heeft bijna al haar botten in haar lichaam al eens gebroken

De Amerikaanse Zoe Lush heeft op haar 6-jarige leeftijd al veel meegemaakt. Door een zeldzame aandoening is haar skelet zo breekbaar, dat ze heel snel haar botten breekt.

Nog voordat ze 1 jaar oud was, had ze al meer dan 100 botten gebroken.

Breken

Bij haar geboorte brak ze al haar sleutelbeen. Artsen zeiden tegen haar moeder, Chelsea (27), dat haar meisje het waarschijnlijk nooit zou redden. Maar inmiddels verbaast Zoe iedereen. Vader Curtis: “Om haar luier te verversen moesten we met zijn drieën zijn. Iemand om haar bekken op te heffen, iemand die de luier onder haar weghaalde en een nieuwe in de plaats legde en iemand om haar handjes vast te houden, want baby’s hebben hele spontane reflexen. Een keer toen ik haar armpjes vasthield, hoorde ik een doffe knak. Als een kippenbotje dat breekt. Het was haar spaakbeen.”

Tel kwijt

De ouders leerden hoe ze met de brozebottenziekte van hun dochter om moesten gaan. Maar hoe erg ze ook hun best deden om zachtjes met haar om te gaan, alles kon iets breken in haar lijf. Als ze niest dan breekt ze zo al een rib. Een tijd lang brak ze elke week haar been. “We zijn gestopt met tellen toen ze bijna een jaar was en al 100 breuken achter de rug had”, aldus Curtis. ,,We hielden een lijst bij voor als we op controle moesten, maar het had geen enkele zin. Ze zal de rest van haar leven botten blijven breken.”

Lachen

Inmiddels gebeurt het minder, maar helemaal zal Zoe niet van haar aandoening af komen. Ze is ondanks alles een vrolijke meid die van bakken houdt en graag met haar broertje Felix speelt.

Bron: AD. Beeld: Facebook