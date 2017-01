Zó ziet de zoon van Derek de Lint eruit

Zo vader, zo zoon… Dat is zeker het geval als we het hebben over de looks van acteur Derek de Lint. Wat een leuke zoon heeft hij!

Mick de Lint, de zoon van Derek, ken je heel misschien wel van zijn rolletjes in GTST en Onderweg naar morgen tussen 2008 en 2010. Inmiddels acteert hij niet meer, maar is hij aan de slag als fotograaf, regisseur en reclamemaker. Én hij is vader van 3 bloedjes van kinderen.

#Repost @nlvogue with @repostapp. ・・・ Look at these two💔 Father & son owning the Vogue Tee for Fashion’s Night Out: order the T-shirt for men via the link in bio👆🏻photography @RubenDeWildeStudios #FNOTee #VFNO Een foto die is geplaatst door Mick de Lint (@mickdelint) op 8 Sep 2015 om 1:25 PDT

Bekijk ook de trailer van de film 'Familieweekend' met Derek de Lint.

Beeld: Instagram, ANP