Als je moet, dan moet je, zal deze moeder hebben gedacht. In een restaurant in Rusland moest een jongetje heel nodig plassen en zijn moeder had een creatieve oplossing.

Ze liet hem namelijk middenin de zaak in een bekertje zijn behoefte doen.

Oei

En dat terwijl er allemaal mensen om hen heen zaten. Bovendien hadden ze kort daarvoor nog gedronken uit de beker. De foto werd door een getuige op Twitter geplaatst en sindsdien regent het commentaar. De meeste reacties zijn op z’n zachtst gezegd negatief.

Reacties

Zo zeggen enige Twittergebruikers: “Zelfs dieren plassen niet direct naast waar ze eten. Wat bezielde deze vrouw toen ze haar zoon in een beker liet plassen”. En nog iemand zegt: “Wat nou als het kind moest poepen, zou ze dat dan ook middenin het restaurant laten gebeuren door een krant op een bord te leggen? Gestoorde mensen.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Twitter