Adele is wereldberoemd mede dankzij haar hits als ‘Rolling in the deep’, ‘Someone like you’ en ‘Hello’. En ja, als je een wereldster bent van zúlk formaat, dan verdien je ook aardig.

Toch verbazen we ons over het jaarinkomen van de Britse zangeres.

Nummer 1

Want dat is niet niets: zo’n 50 miljoen euro zou Adele vorig jaar hebben verdiend. Volgens de Sunday Times groeide de bankrekening van de zangeres vorig jaar tot zo’n 148 miljoen euro in totaal. Adele is daarmee de rijkste vrouwelijke solo-artiest van Groot-Brittannië.

Nog even verder zingen

Toch is ze niet de allerrijkste van de lijst. Bovenaan staat al jaren Beatles-zanger Paul McCartney, met een geschat vermogen van ongeveer 922 miljoen euro.

Bron & Beeld: ANP