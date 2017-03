Dit is de ‘onbekende’ zus van Melania Trump

Nu Melania Trump al een tijdje presidentsvrouw is, komt niet alleen het leven van haar echtgenoot Donald onder de loep te liggen, maar ook dat van haar. Zo blijkt Melania naast een broer ook een ‘geheime’ zus te hebben.

De 46-jarige first lady heeft namelijk een oudere zus, die tot nu toe buiten het gezichtsveld van de media is gebleven. Haar 49-jarige zus, Ines Knauss, woont in een Trump-appartement in de Upper East Side van New York. In ditzelfde appartementencomplex woonde de 35-jarige dochter van Donald Trump, Ivanka Trump, eerst met haar gezin voordat ze verhuisde naar Washington. Om de hoek woont Melania met haar 10-jarige zoon Barron.

Filantroop Audrey Gruss liet aan de New York Post weten dat de twee zussen “erg close zijn” en dat Ines een “een leuk en extreem creatief persoon is”. Ines en Melania vertrokken in 1990 uit hun geboorteland Slovenië om een modecarrière in Milaan van de grond te krijgen. Ines was ook de getuige van Melania op de bruiloft van haar zus en Donald Trump.

Uit de oude doos

Alhoewel Melania Trump zoveel mogelijk over haar privéleven privé probeert te houden, strooit haar zus Ines regelmatig met privéfoto’s op Facebook. Zo plaatst ze veel foto’s van hun kindertijd in Slovenië of toen ze net naar Milaan verhuisd waren.

Melania Trump op haar eerste verjaardag

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Show.nl, townandcountrymag.com. Beeld: KIJK, Facebook