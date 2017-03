Deze jongen neemt het 12-jarige zusje van zijn vriendin mee op date om een bijzondere reden

Het 12-jarige zusje van je vriendin meenemen op een date klínkt misschien een beetje dubieus, maar Charlie Regress had er een bijzondere reden voor.

Normaal gesproken vult Charlie zijn tijd met surfen, studeren en tijd doorbrengen met zijn vriendin Alex.

Uit eten

Afgelopen 18 februari besloot hij echter iets bijzonders te doen; hij nam het 12-jarige zusje van zijn vriendin mee uit eten. Hij wilde haar namelijk leren hoe een man je hoort te behandelen wanneer hij je mee uit neemt.

Tips

“Ik heb een goede band met Elizabeth en wil dat zij later net zo’n fijne relatie heeft als ik heb met haar zus. Ik nam haar mee naar een gezellig etentje om haar tips te geven over hoe een man je hoort te behandelen tijdens een date. Ze heeft zich zeker vermaakt, we hebben altijd lol samen”, zegt Charlie tegen Metro UK.

‘Fantastisch idee’

Hij nam Elizabeth mee naar het restaurant waar zijn vriendin Alex werkt. Die stond wel even gek te kijken toen het duo binnenkwam. “Maar ze vond het een fantastisch idee.” Charlie deelde foto’s van de avond op Twitter. Niet iedereen begrijpt waarom hij het doet, maar dat interesseert hem niet zoveel: ‘Ik zou haar zo weer mee uit nemen omdat ze een geweldig persoon is met een heerlijke energie’.

I took my girlfriends little sister out on a date so she knows how a guy should treat her when she gets older pic.twitter.com/LwYG1KaTz7

— Charle (@CharlieEgress) February 19, 2017