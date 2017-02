Iñaki Urdangarin, de zwager van de Spaanse koning Felipe, krijgt vanwege het plegen van fraude een gevangenisstraf van 6 jaar. Zijn vrouw Cristina komt echter met de schrik vrij.

Zij zou wel hebben geprofiteerd van de acties van haar man en ze zou deels op de hoogte zijn geweest van zijn daden. Daarom moet zij een boete van €265.000 betalen.

De tekst gaat verder na de video.

Stelling: ‘Ik lieg soms over wat iets kost’.

Koning Felipe VI nam niet alleen afstand van zijn zus, hij nam bovendien haar titel hertogin van Palma af en verbood haar werkbezoeken af te leggen. Hij zette haar letterlijk uit de koninklijke familie. Zijn zwager stak ongeveer 4,5 miljoen die niet voor hem bedoeld was in eigen zak. Hij deed onder meer alsof hij dat nodig had voor werkzaamheden, maar die waren er helemaal niet.

Niet terug naar huis

De zaak kwam al in 2011 aan het licht; midden in de economische crisis. Wat het extra ongemakkelijk maakt is dat hoewel de huidige koning Felipe zijn zus heeft verbannen, ze wel officieel nog de 6e troonopvolger blijft. Ze woont momenteel in Zwitserland. Ze komt voorlopig waarschijnlijk niet terug naar Spanje: daar zou ze door de pers niet met rust worden gelaten.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: De Volkskrant. Beeld: ANP