Vrouw is 41 weken zwanger en doet zonder problemen aan intensieve sport

Sara Wiss staat op het punt te bevallen, maar dat weerhoudt haar er niet van om fanatiek te blijven sporten.

De Zweedse vrouw die van beroep sportinstructrice is, laat aan de hele wereld zien hoe ze met gemak zichzelf omhoog trekt aan een rekstok.

Iedereen wil het zien

Bij de beelden die ze op social media deelt schrijft ze: “Blijf kalm, ik ben nog steeds zwanger…” Ze grapt daarnaast dat ze wat extra gewicht met zich meeneemt, maar dat stopt haar niet. Ze doet in totaal maar liefst 5 keer een zogeheten pull-up: jezelf helemaal boven de rekstok heen trekken. Dat is al zwaar zonder baby in je buik, dus wij kunnen wel nagaan wat voor een prestatie dit is van Sara. Haar beelden zijn binnen mum van tijd al meer dan 75.000 keer bekeken.

Bron: Daily Mail. Beeld: Instagram