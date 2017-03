Moeder is bewust zwanger van terminaal dochtertje om déze reden

Keri en Roce Young weten dat ze een ongeneeslijk ziek kindje krijgen. Toch wil de moeder de volledige zwangerschap doorstaan.

Ze wil namelijk dat haar dochtertje orgaandonor wordt. “Zij zal meer doen voor anderen in haar korte leventje dan wij misschien ooit kunnen doen”. Hun verhaal gaat inmiddels de wereld over.

Echo

Toen Keri 19 weken zwanger was, gingen ze naar het ziekenhuis voor een echo. Ze hebben hun ongeboren meisje Eva genoemd. Maar het was mis. Doktoren vertelden het stel dat hun kindje geboren zou worden zonder grote hersenen, en andere belangrijke hersendelen en een schedel.

Nog even samen

Het meisje zal kunnen blijven leven van een paar minuten tot een paar dagen, maar ze zal zich niet bewust worden van haar omgeving. In plaats van een abortus, wilden Keri en Roce de zwangerschap voortzetten zodat ze daarmee andere ouders met zieke baby’s kunnen helpen. Keri: “Ik voel haar gewoon schoppen, ze lijkt een gezonde baby te zijn. Dat wil ik echt niet opgeven. Nu is nog niet de tijd om verdrietig te zijn. Dat komt de rest van ons leven wel. Nu geniet van elk moment dat ik haar voel bewegen in mijn buik. Eva wordt een wonder voor heel veel mensen.”

Bron: Independent. Beeld: Facebook