Vrouw (37) is zwanger van haar 10e zoon op rij: “Na de geboorte laat ik me steriliseren”

Alexis Brett (37) en haar man David (42) hebben bijna een elftal thuis aan zonen. Momenteel is de vrouw zwanger van haar 10e zoon.

En dat terwijl die grote familie helemaal niet gepland was.

Geen verrassing

De moeder vertelt dat ze niet verbaasd was toen ze hoorde dat ze weer een zoon kreeg. “Elke keer als we op 20 weken naar het ziekenhuis gingen voor een scan, verwachtten we eigenlijk dat het een jongen zou zijn. En ook deze keer was dat zo”, vertelt ze.

Meisjes

Of ze het erg vindt? Nee. Ze zou niet eens per se een dochter willen. “Ik zou niet weten wat ik nu met een meisje zou moeten doen, zeker na negen jongens.”

Bron: HLN. Beeld: Getty