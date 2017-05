Zwangere Estavana: ‘Ik hoor er niet meer bij als topsporter’

Handbalster Estavana Polman (24) wilde altijd al jong moeder worden. Maar daar betaalt ze als topsporter wel een prijs voor.

Want ze hoort er nu niet echt meer bij, bij het Nederlandse team. Althans, zo voelt dat voor haar.

Wennen

Ze vertelt aan Telegraaf TV dat ze erg heeft moeten wennen aan het idee ‘er niet meer bij te horen’. Ook al weet ze dat dit ook bij topsport hoort, vond ze het in het begin niet makkelijk. “Nu heb ik het geaccepteerd, maar in het begin was het lastig. Het moment dat je vertelt dat het klaar is, is het moment dat je echt niets meer kunt. Normaal heb je een grote rol, je bespreekt de tactiek voor de volgende wedstrijd en nu kom je voor niets. Ze hebben je niet meer nodig. Je bent volgend seizoen pas weer van waarde.”

Eerder huwelijk

Toch geniet ze ook van elk moment dat ze zwanger is. Estavana en haar vriend Rafael van der Vaart (33) hopen in juni dit jaar samen een dochter te krijgen. Rafael heeft al een zoon, Damián (10). Van 2005 tot 2013 was hij getrouwd met Sylvie Meis. Hun zoon woont afwisselend bij zijn moeder in Hamburg en zijn vader en Estavana in Denemarken.

Thanks @supermom_official voor de heerlijke zwangerschapskleding super blij mee #mekleinemeissiegroeit #buikjewordgroter #mooirondisnietlelijk #kleinedikzak #trotsopmebuikie #kannietwachtenomjetezien Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 16 Mrt 2017 om 11:26 PDT

TB time #olympics #79 #lovethegame Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 3 Apr 2017 om 9:33 PDT

Bron & Beeld: Instagram