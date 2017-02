Een gezond en wit gebit, dat willen we allemaal. Volgens veel beautywebsites en vloggers kun je het bereiken door zwart – ja, ZWARTE – tandpasta te gebruiken. Libelle’s Elselien nam de proef op de som en poetste 3 weken lang met dit zwarte goedje.

Gestest: Blackwood whitening toothpaste (SPLAT special)

Prijs: 7,99

Verkrijgbaar bij: Etos

Ik ben na een klein jeugdtrauma (iets met een beugel en losschietende elastiekjes) over het algemeen best tevreden met mijn gebit. Ze zijn van een prima formaat en staan allemaal keurig op een rijtje. Wat me soms wel stoort is de kleur. Want hoewel ze niet zo geel zijn al een kanarievacht (kent u ‘m nog?) en ik ook zeker geen Geer-gebit ambieer zou ik toch wel vrolijk worden van een paar tinten lichter.

Gek smaakje

Een beetje wennen is het de eerste dagen wel om ZWARTE tandpasta op mijn tandenborstel te hebben. De kleur zwart roept bij mij in deze context toch vooral gedachtes aan een rottend gebit op en laat dat nou net niet de bedoeling zijn. Ook de smaak is – zoals ik in bovenstaande video vertel – even anders dan die van de ‘gewone’ tandpasta. Het smaakt juist fruitig in plaats van naar mint. Beetje vreemd, wel lekker. Mijn gebit voelt overigens net zo schoon aan als na een ‘normale’ poetsbeurt. So far, so good.

Allemaal leuk en aardig, maar wérkt het?

Ik hoop niet dat je halverwege dit stuk naar de drogist bent gerend, want na 3 weken poetsen zie ik nog nauwelijks verschil. Alleen vlak na het poetsen zijn mijn tanden tijdelijk ietsje witter dan normaal, maar dat effect is snel weer verdwenen. Conclusie:de werking is wat mij betreft – zeker voor de prijs van 7,99 euro per tube – verwaarloosbaar. Wel kan ik me voorstellen dat de bijzondere smaak van de tandpasta een reden kan zijn om met deze tandpasta te poetsen.

Wat zegt de deskundige?

Ik vroeg mondhygiënist onderzoeker Dagmar Else Slot van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) om de tandpasta onder de loep te nemen. Want ligt het aan mij dat mijn gebit nauwelijks witter werd? Volgens Slot is daar mogelijk na 3 weken poetsen nog niet zoveel over te zeggen omdat bij wetenschappelijk onderzoek er vaak pas na 6 weken wordt beoordeeld of er een effect is van de zo genoemde “whitening” tandpasta’s. Wel kan ze iets zeggen over de algemene werking van de Blackwood-tandpasta. “Whitening tandpasta’s hebben verschillende werkingsmechanismen, zoals schurend, blekend en reflecterend. Als Splat Blackwood tanden witter zou maken dan berust dit waarschijnlijk op de schurende/schoonmakende werking van slijpmiddelen als silica.”

Fluoride

Zou Slot de tandpasta aanraden? “Splat is een relatief nieuwe speler op de tandpasta-markt en het voldoet ongetwijfeld aan alle strenge eisen die worden gesteld aan een tandpasta voordat deze op de Nederlandse markt wordt gebracht. Wat ik verontrustend vind is dat deze tandpasta geen fluoride bevat. Fluoride is een natuurlijke stof en helpt gaatjes in tanden en kiezen te voorkomen”,. “Het algemene advies is 2 keer per dag poetsen met fluoride-tandpasta. Tegenover slogan op de verpakking van Splat blackwood ‘Specially for those who walk on the wild side’ zou ik willen zetten ‘Begeef je hiermee het wilde westen van een goede mondgezondheid’ want aan een optimale mondzorg draagt deze tandpasta niet in belangrijke mate aan bij.”

